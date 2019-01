7 gennaio 2019- 16:18 Costruzioni: Buia (Ance), 'in pochi mesi censite 400 opere bloccate per 27 mld'

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Oltre 400 opere bloccate per un importo superiore a 27 miliardi di euro. E' questo il dato censito, i pochi mesi, dall'Ance nel sito Sbloccacantieri. A riferirlo è il presidente dell'associazione dei costruttori edili, Gabriele Buia, nel corso di un'audizione al Senato sul dl Semplificazioni. "Nella Legge di Bilancio, per evitare la procedura di infrazione, sono stati sacrificati gli stanziamenti relativi agli investimenti. La legge non contiene poi nessuna delle nuove misure necessarie a favorire la rigenerazione urbana nel nostro Paese. Sono invece indispensabili azioni decise per favorire la riqualificazione urbana e sbloccare le opere pubbliche", afferma Buia."E’ necessario -chiede il presidente dell'Ance- un impegno del Governo e del Parlamento per dare continuità e sostanza all’azione di semplificazione avviata con questo decreto-legge. Così come è indispensabile, per offrire soluzioni concrete alla crisi dell’edilizia, una risposta alla richiesta di Tavolo di crisi per il settore che l’Ance ha presentato al Mise ormai più di sei mesi fa".