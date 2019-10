17 ottobre 2019- 18:44 Costruzioni: De Micheli incontra sindacati Feneal Filca Fillea

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - ''Oggi i segretari generali di Feneal Filca Fillea, Vito Panzarella, Franco Turri e Alessandro Genovesi, hanno incontrato la ministra Paola De Micheli. Dalla riunione è emersa la condivisione di percorsi di concertazione ed una visione più ampia delle strategie per il futuro, la necessità di istituire dei tavoli congiunti con Anas, Rfi e le aree urbane''. E' quanto si legge in una nota sindacale.''Si è convenuto di individuare un unico strumento che garantisca la corretta applicazione dei contratti collettivi dell’edilizia. L’obiettivo strategico delle rappresentanze sindacali e del Mit è, in questa fase, l’accelerazione della spesa, con l’avvio dei cantieri bloccati a vantaggio non solo dei lavoratori del settore, ma dell’intero Paese. I segretari hanno manifestato, inoltre, la necessità di istituire anche tavoli interministeriali Mise-Mit e Mit-Ministero del Lavoro su problematiche specifiche di settore'', conclude la nota.