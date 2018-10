19 ottobre 2018- 10:07 Costruzioni: Istat, ad agosto produzione -0,8% su mese, +0,6% su anno

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - Nello scorso mese di agosto l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è diminuito dello 0,8% rispetto al mese precedente. Nonostante il calo registrato su base mensile, nella media del trimestre giugno-agosto, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni segna un aumento dell’1,7% rispetto al trimestre precedente. Su base annua, ad agosto 2018 si conferma l’andamento positivo dei due mesi precedenti. Sia l’indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 come ad agosto 2017), sia l’indice grezzo crescono dello 0,6%. E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dall'Istat.Nel confronto con i primi otto mesi del 2017, l’indice della produzione nelle costruzioni mostra una crescita tendenziale dell’1,2% per l’indice corretto per gli effetti di calendario e del 2,2% per l’indice grezzo.Come è avvenuto lo scorso mese, sottolinea l'Istat, al calo congiunturale di agosto fa riscontro una dinamica positiva del dato trimestrale a media mobile, esito del risultato ampiamente positivo di giugno che ha più che compensato le variazioni congiunturali negative dei due mesi successivi. Su base annua, sebbene in rallentamento, sembra proseguire la tendenza al recupero, manifestatasi proprio a partire dal mese di giugno.