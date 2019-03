14 marzo 2019- 13:17 Costruzioni: Legacoop, condividiamo ragioni sindacati, cambiare rotta

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Legacoop Produzione e Servizi condivide le ragioni della manifestazione di domani, indetta dai sindacati della costruzioni di Cgil, Cisl e Uil "Il recupero e il rilancio del settore - sottolinea in una nota - è l’emergenza del Paese. Decine di migliaia di aziende di costruzioni hanno chiuso e si sono persi più di 800.000 posti di lavoro. I cantieri sono fermi ed è arrivato il tempo del fare"."La cooperazione - prosegue Legacoop Produzione e Servizi - condivide le ragioni dell’iniziativa dei sindacati edili del 15 marzo nel chiedere un deciso cambiamento di rotta da parte del Governo attraverso il rilancio degli investimenti e lo sblocco dei cantieri, per contribuire allo sviluppo sociale ed economico del Paese. Il Governo convochi le parti sociali per discutere il merito dei provvedimenti che vuole mettere in campo".