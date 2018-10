31 ottobre 2018- 17:55 Costruzioni: mancati incassi, Cmc Ravenna nomina advisor Mediobanca

Milano, 31 ott. (AdnKronos) - La crisi di liquidità dovuta a mancati incassi e ritardi nei pagamenti della cooperativa Cmc Ravenna, tra le principali imprese di costruzioni in Italia, arriva sul tavolo di Mediobanca. La società l'ha nominata advisor finanziario, incaricando contestualmente Andrea Zoppini per la parte legale. Secondo una breve nota di Cmc, il fine è quello di "intraprendere tutti gli approfondimenti necessari a gestire la contingente situazione di tensione finanziaria, peraltro caratteristica di tutto il comparto di mercato in cui la cooperativa opera". I due nuovi advisor arricchiscono il tavolo tecnico che il commercialista Domenico Trombone ha attivato per mettere a punto un piano di salvataggio e ristrutturazione del debito della compagnia. Tra i principali lavori terminati o in corso di realizzazione negli ultimi anni di Cmc ci sono i lavori per l'adeguamento a quattro corsie della SS 640 fra Agrigento e Caltanissetta, l'ammodernamento della nuova Aurelia a Savona, la costruzione di un tunnel idraulico a Manila, gli impianti idroelettrici in Kenya e le due gallerie stradali della tangenziale di Stoccolma.