1 ottobre 2018- 12:45 Costruzioni: Moavero, bene dati estero, sfida è essere competitivi su mercati

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "I dati sulla presenza delle imprese di costruzione italiane all'estero sono certamente positivi e lusinghieri ma non dobbiamo cullarci e dobbiamo migliorarli". E' la sollecitazione che giunge dal ministro degli Affari Esteri Enzo Moavero Milanesi nel suo intervento alla presentazione dell'11mo rapporto Ance sui costruttori italiani nel mondo. E alle aziende del settore il titolare della Farnesina indica nuove sfide per "dimostrare la capacità competitiva" sul mercato domestico ed europea così come su quello globale. "Faccio un appello alle imprese italiane di costruzione - ha detto Moavero - potete dare un importante contributo alla crescita italiana. E vi lancio tre spunti, tre campi dove si può fare meglio". Si parte dal mercato europeo e dalle gare europee sulle reti Ten-T. "Potete e dovete vincerne di più; sui Fondi Ue in Italia dobbiamo fare meglio, migliorare la qualità della spesa, e mi aspetto da voi un importante contributo. Potremo avere un saldo netto migliore se voi sarete in grado di vincere le gare in Europa per fare le grandi opere infrastrutturali. Le ambasciate sono pronte a darvi supporto. Terremo d'occhio la vostra effettiva capacità di vincere le gare". Altra sfida è quella del mercato domestico. "Dovete interagire con il ministero per il Sud e quello delle Infrastrutture perché le opere siano realmente utili al Paese. Serve un salto di qualità in sede domestica, che è un corollario di quanto dovete fare in Europa", ha sottolineato Moavero Milanesi. E, ancora, ha incalzato il ministro, "deve migliorare la presenza del sistema Italia nel mondo, e anche qui mi aspetto un importante contributo da voi".