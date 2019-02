4 febbraio 2019- 18:12 **Costruzioni: Rebecchini (Acer), 'grande preoccupazione, filiera sta morendo'**

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - Il tavolo sulla crisi delle grandi aziende di costruzioni "è un'iniziativa sicuramente molto positiva ma noi siamo molto, molto preoccupati". E' l'allarme che arriva dal presidente dell'Acer, Nicolò Rebecchini. "Siamo di fronte a un vero e proprio dramma con tutta le filiera che sta morendo. Ma questo - chiede - perché tutte le imprese sono incapaci? Eppure ci sono gruppi che all'estero vanno bene. Evidentemente, in Italia, è tutto da rivedere il modo di approcciare il sistema delle imprese. Il sistema Paese non sta mettendo le imprese in condizione di ripartire". "La crisi - dice Rebecchini - va dalla grande impresa alla piccola e micro impresa, che però hanno la voce bassa e fanno meno rumore. Dall'inizio della crisi, si sono persi 600 mila posti di lavoro in meno senza parlare dell'indotto".