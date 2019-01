8 gennaio 2019- 15:55 Costruzioni: sindacati, è emergenza, il 15 marzo marcia dei 10 mila a Roma(2)

(AdnKronos) - "Nelle aziende, nei cantieri, nei territori – hanno detto i segretari generali delle tre sigle nel corso della conferenza stampa tenuta in un cantiere della metro C di Roma - incontreremo i lavoratori delle costruzioni per confrontarci sul futuro del settore, che rischia davvero di scomparire senza investimenti, una programmazione e una politica industriale per la creazione di lavoro, e in assenza di interventi per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici e privati. Inoltre chiederemo incontri ai prefetti ed alle istituzioni locali e proporremo a livello nazionale l’istituzione di un tavolo per una strategia di rilancio e di riqualificazione del settore”. Tra le altre proposte dei sindacati ci sono un nuovo piano di investimenti, il completamento di tutte le opere avviate e l’avvio di quelle per le quali ci sono risorse, l’istituzione di un Fondo nazionale di garanzia creditizia, interventi mirati sul sistema bancario nazionale, investimenti sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, una revisione mirata del Codice Appalti, la messa in campo di nuove misure per le politiche abitative, il potenziamento del sistema degli incentivi, la promozione della qualificazione delle imprese, il rafforzamento del meccanismo del Durc e misure per contrastare il dumping contrattuale, che riduce diritti e tutele, in particolare su salute, sicurezza, formazione.Tutti temi, questi, hanno messo in chiaro i sindacati, che non possono essere affrontati separatamente e singolarmente ma con una strategia complessiva e coordinata. Di qui la richiesta di una 'cabina di regia', un grande tavolo dove siedano tutti i soggetti interessati e, per il Governo, dove i ministeri interessati Mit, Mef e Mise.