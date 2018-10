8 ottobre 2018- 13:09 Costruzioni:Ance Veneto, burocrazia tema che dobbiamo mettere a centro dibattito

Padova, 8 ott. (AdnKronos) - “Il Veneto ha enormi potenzialità che dobbiamo saper sfruttare, ma è necessario per farlo intervenire su alcuni elementi frenanti, su tutti la burocrazia. Infatti un elemento fondamentale da mettere al centro della discussione è la lentezza burocratica. Noi abbiamo una serie di norme che impediscono uno sviluppo rapido in un modo che, invece, sta correndo a velocità stratosferica. Noi, purtroppo, ci confrontiamo con piani urbanistici che ci richiedono anni di attesa prima di dar via ai lavori. Si tratta di un elemento che ci penalizza in modo grave e rende anche i nostri territori poco appetibili e competitivi”. Così il presidente di Ance Veneto, Giovanni Salmistrari, è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della Construction Conference 2018 che si è tenuta a Padova. Un evento che è giunto alla sua terza edizione e quest’anno è dedicata al tema della rigenerazione dell’ecosistema metropolitano ed è promossa da ANCE Veneto, Intesa San Paolo e Assindustria Venetocentro e si terrà il 12 ottobre a Villa Borromeo coinvolgendo esponenti del mondo produttivo, finanziario e le istituzioni pubbliche.