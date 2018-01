CPL CONCORDIA: RENZI, METODI SIMILI A CONSIP

17 gennaio 2018- 18:20

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "A proposito di verità, che piano piano si fa largo. Un nostro amministratore comunale è stato arrestato, tenuto per venti giorni in carcere e per tre mesi agli arresti domiciliari. Poi è stato assolto. Si chiama Giosi Ferrandino, era sindaco a Ischia. L’indagine su di lui è molto strana ed è passata sui media come 'indagine CPL Concordia'. I protagonisti dell’accusa sono gli stessi dell’indagine su Consip. I metodi, pare, simili". Lo scrive Matteo Renzi nella enews."Si parlò molto di questa vicenda in passato. E oggi? Oggi sui quotidiani compare soltanto un trafiletto: tanto spazio per le accuse, pochissimo per le assoluzioni. Scommetto con voi che nei prossimi mesi questa vicenda tornerà clamorosamente fuori. Perché è strana, molto strana. Ne vedremo delle belle, amici. Nel frattempo ribadisco la nostra posizione: il tempo è galantuomo, la verità prima o poi arriva. Ci vuole solo un po’ di pazienza. A noi non manca", conclude.