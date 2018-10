27 ottobre 2018- 20:52 CR7 show, doppietta all'Empoli

Empoli, 27 ott. - (AdnKronos) - La Juventus ribalta l'Empoli con una doppietta di Cristiano Ronaldo e torna alla vittoria anche in campionato. Al Castellani i bianconeri soffrono, vanno al riposo sotto di un gol ma nella ripresa si scatena CR7: prima con il pareggio sul rigore che innesca le proteste dei toscani, poi con una magia da fuori area. La squadra di Allegri non gioca una partita memorabile, complice anche la stanchezza dopo la vittoriosa trasferta europea sul campo del Manchester, ma si affida al cinque volte Pallone d'Oro per domare un ottimo Empoli e dimenticare il mezzo passo falso casalingo contro il Genoa. Allegri è costretto a rimettere mano alla formazione già prima del fischio d'inizio a causa di un fastidio accusato nel pre-partita da Chiellini, sostituito da Rugani. In difesa chance anche per De Sciglio, mentre davanti Bernardeschi completa il tridente offensivo con Dybala e Ronaldo. La Juve vuole prendere subito in mano il pallino del gioco, ma l'Empoli nel primo tempo rischia solo su un destro a fil di palo di Pjanic (10'). La squadra di Andreazzoli argina bene i bianconeri sia in difesa che a centrocampo. E alla mezz'ora, il gol impronosticabile di Caputo regala ai toscani il sogno dell'impresa. L'azione del vantaggio dell'Empoli è orchestrata da Acquah, che supera Matuidi e va subito al cross basso: dopo un rimpallo tra Krunic e Bentancur il pallone finisce sul sinistro di Caputo che infila Szczesny con un tiro potente. La Juve cambia decisamente marcia in avvio di ripresa e mette subito alle corde l'Empoli con una doppia occasione. Provedel dice no ad Alex Sandro e si salva con l'aiuto della traversa sulla conclusione di Pjanic, ma poi sale in cattedra Ronaldo e arriva il ribaltone Juve. Il fenomeno portoghese al 54' trasforma con freddezza il rigore concesso da Calvarese per un fallo di Bennacer su Dybala e al 70' firma la doppietta da fuori area con uno splendido destro all'incrocio dei pali. La Juve deve solo gestire, ma nel finale va in affanno e fa di nuovo infuriare Allegri. L'Empoli si arrende solo al 94', quando la girata di Caputo termina di poco alta sulla traversa facendo così calare il sipario sul match. "È stata una partita molto complicata - dice Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky -. Sapevamo che sarebbe stata difficile perché eravamo un po' stanchi. Giocare dopo la Champions è sempre molto complicato. Ma abbiamo dato una buona risposta nel secondo tempo e penso che abbiamo meritato la vittoria". "Il secondo gol? Non lo ricordo molto bene, è stata un'azione molto rapida e penso sia stato un grandissimo gol", risponde CR7. "È stata una settimana molto importante, penso che la squadra stia bene - conclude -. Con il Manchester abbiamo dato una risposta fantastica, abbiamo giocato bene e oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra".L'Atalanta cala il tris, Parma k.o.