CREATIVE MORNINGS, COLAZIONE E TALK PER CONDIVIDERE TALENTI E CREATIVITà

23 maggio 2017- 14:52

(AdnKronos) - Condivisione, confronto, relazioni. Nell’era dei social e della connessione continua sembrano concetti superati o, per dirla in metafora, rivestiti di nuovi abiti. Eppure, il bisogno di ritrovarsi, stare insieme, parlare e confrontarsi su temi di interesse comune, utilizzando anche il luogo di lavoro, resiste, nonostante le chat e i social. Una strada che vale la pena di percorrere ancora. Deve essere stata questa l’idea che ha mosso Tina Roth Eisenberg nel 2008, quando ha dato vita a New York a “Creative Mornings”, eventi accessibili a tutti e prolungati nel tempo per la comunità creativa della metropoli. Il concetto è tanto semplice quanto inusuale: colazione e un breve talk, un giorno al mese, per stabilire una connessione con persone animate dallo stesso spirito, in un clima informale e aggregativo. Un format adottato da oltre 160 città nel mondo, in ciascuna delle quali gli incontri sono organizzati da un team di professionisti appartenenti a settori diversi, sulla base dei concetti: Creatività, Ispirazione, Condivisione, Community. Creative Mornings Rome , operativa dal mese di settembre 2015, organizza ogni mese un incontro gratuito , con colazione e buffet, nei quali si ascolta uno speaker raccontare le proprie esperienze o “visioni creative” su un tema prestabilito e condiviso e di forte attualità. BNL Gruppo BNP Paribas, la banca per un mondo che cambia, coerente con la volontà di perseguire sulla strada del cambiamento e dell’innovazione, già forte della consolidata esperienza su eventi e iniziative di “engagement” aziendale, ha voluto far parte di una comunità che condivide strade ed esperienze per formare la “conoscenza 4.0”, necessaria per comprendere un mondo in continua evoluzione. In qualità di Inspired Partner, BNL Gruppo BNP Paribas parteciperà a sei incontri, da maggio a dicembre, di “Creative Mornings”. La prima colazione creativa è in programma mercoledì 24 maggio dalle ore 8,30 alle 10,00 a Villa Borghese c/o la Casa del Cinema. Tema dell’incontro è serendipity”: scoperte o ritrovamenti fortuiti ed inattesi, casualità, felici coincidenze e incontri inaspettati. Il neologismo appare per la prima volta nella fiaba persiana “I tre principi di Serendippo”, antico nome dello Sri Lanka, luogo dove è ambientato questo racconto che affascinò Horace Walpole. Vi si narrano le avventure di tre principi dotati di uno strano dono che permetteva loro di realizzare scoperte per caso e con perspicacia. Ad animare il talk sul tema della serendipità ci sarà uno speaker d’eccellenza: l’astronauta Umberto Guidoni , primo europeo a salire sulla Stazione Spaziale nel 2001. Guidoni ha partecipato a due missioni Nasa, la prima con lo Space Shuttle Columbia nel 1996 e successivamente con l’Endeavour nel 2001. Insieme a lui “si volerà alto”, oltre il cielo, verso nuove scoperte e fortunate coincidenze. La community che BNL vuole costruire, a partire da questo primo evento, sarà composta non solo da dipendenti del Gruppo, ma anche da clienti e da persone esterne, grazie al supporto di Creative Mornings Rome. La registrazione all’evento del 24 maggio e ai successivi è gratuita e si potrà effettuare sul sito Creative Mornings. Per scoprire tutti i dettagli del progetto, Creative Mornings Rome è anche sui social: Twitter, Facebook, Instagram.