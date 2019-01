10 gennaio 2019- 20:56 Credem: collocato covered bond da 750 mln, domanda alta

Milano, 10 gen. (AdnKronos) - Credem un collocato un covered bond di 750 milioni di euro. "L’operazione rappresenta la prima emissione Obg (Obbligazioni Bancarie Garantite) collocata da una banca italiana da luglio 2018 e la prima emissione pubblica denominata in euro di una banca Italiana nel 2019", sottolinea Credem. I fondi raccolti saranno destinati all’ordinario svolgimento dell’attività bancaria e creditizia.Le obbligazioni emesse, il cui rating atteso è pari a Aa3 da parte di Moody’s e AA da parte di Fitch, hanno una durata di 5 anni e prevedono una cedola lorda annua pari al 1,125%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 95 punti base. Il pricing finale rappresenta un sconto pari a 84,9 bps rispetto alla curva Btp. A fronte dei 750 milioni di euro collocati, sono arrivati ordini per oltre 925 milioni di euro da più di 70 investitori. La richiesta da parte di investitori istituzionali stranieri è stata significativa: il 52% dell’emissione è stato collocato all’estero, principalmente in Germania, Austria e Svizzera (26%), Paesi Nordici (9%), Francia (7%), Regno Unito (4%), Benelux (4%) oltre che Spagna e Portogallo. Il resto dell'emissione (48%) è stato collocato presso investitori istituzionali italiani. Per quanto riguarda la tipologia dei principali investitori, le banche costituiscono il 50%, le società di gestione del risparmio il 42% e le compagnie assicurative ed i fondi pensione il 3%.