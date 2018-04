16 aprile 2018- 17:24 CREDEM: FINANZIAMENTI PER 500 MLN A IMPRESE ITALIANE ENTRO FINE 2019

Milano, 16 apr. (AdnKronos) - Sale a circa 500 milioni di euro il volume dei nuovi finanziamenti che Credem prevede di erogare entro il 2019 alle imprese italiane dopo il terzo rinnovo dell’accordo di garanzia InnovFin, per finanziare gli investimenti in innovazione delle imprese, e la conferma delle erogazioni con l’accordo di garanzia Cosme, dedicato a favorire l’accesso al credito delle imprese. Entrambe le iniziative sono correlate al Piano Juncker dell’Unione europea. Destinatari del nuovo plafond InnovFin, come per le scorse edizioni, saranno le imprese innovative italiane, pmi o small-mid cap che hanno sostenuto o pianificato costi e investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione, attraverso l’erogazione di finanziamenti o leasing con importi compresi tra i 25 mila euro e i 7,5 milioni di euro. “Il nuovo accordo InnovFin -ha dichiarato Giancarlo Bertolini, direttore Marketing di Credem- si è reso necessario grazie al rapido esaurimento delle risorse del plafond precedente. Il forte interesse delle imprese innovative, l’efficacia dello strumento europeo e le tempistiche ristrette per le erogazioni ci hanno permesso di poter ottenere questo importante risultato”.