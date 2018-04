30 aprile 2018- 23:35 Credem: nuova campagna reclutamento Creacasa per 100 agenti

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - Creacasa, società al 100% di Credem specializzata nella distribuzione di mutui, leasing abitativi e prodotti assicurativi, cerca giovani consulenti da formare per potenziare la propria rete di 205 agenti finanziari, attivi in tutta Italia nei point Creacasa e nei corner all’interno delle filiali Credem. La campagna dal titolo “#Creailfuturo” è stata lanciata con l’obiettivo di assumere 100 giovani professionisti in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio e Sicilia. La società, nata nel 2007 e guidata dal direttore generale Lorenzo Montanari con Giandomenico Carullo direttore commerciale, in linea con le strategie della capogruppo punta a rafforzare la struttura commerciale nei prossimi sei mesi. In particolare, Creacasa ha lanciato una campagna di employer branding rivolta interamente a giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni che condivideranno la cultura ed i valori aziendali. Le persone individuate avranno il compito di fornire consulenza finanziaria specializzata per realizzare i progetti dei clienti gestendo la relazione e la trattativa, dalla richiesta di finanziamento sino al suo perfezionamento, operando in modo sinergico anche con le filiali Credem. Dopo aver selezionato i curricula, i candidati verranno invitati ad una giornata di assessment, chiamata “Challange Day”, dove potranno far emergere le loro caratteristiche e potenzialità ritenute necessarie per il ruolo di consulente in attività finanziaria. Terminata la selezione, i profili ritenuti idonei parteciperanno ad un piano formativo ad hoc beneficiando del supporto costante di un coach che li assisterà sul campo e della direzione centrale che li seguirà dal periodo di inserimento in struttura fino al raggiungimento della piena autonomia.