CRéDIT AGRICOLE: IN 2017 UTILE NETTO A 3,6 MLD (+3,1%)

14 febbraio 2018- 11:40

Parigi, 14 feb. (AdnKronos) - Crédit Agricole Sa, l'entità del gruppo bancario francese quotato in borsa, ha chiuso il 2017 con un utile netto reported di 3,649 miliardi di euro, in crescita del 3,1% rispetto ai 3,541 mld del 2016. Lo rende noto l'istituto bancario francese in un comunicato.Nel quarto trimestre 2017, l’utile netto reported si attesta a 387 milioni di euro (+32,9%), contro 291 milioni di euro nel quarto trimestre 2016. Gli utili del quarto trimestre sono penalizzati da un forte carico fiscale, in particolare dovuto alle modifiche delle regole fiscali in Francia e in misura minore negli Stati Uniti che hanno pesato per 384 mln di euro sull’utile netto di gruppo.Nel 2017, Crédit Agricole Sa, commenta il direttore generale Philippe Brassac, "ha saputo dare prova di una vera capacità di innovazione al servizio dei suoi clienti, investendo nella trasformazione digitale e nello sviluppo delle sue linee di business e mantenendo al tempo stesso un alto livello di efficienza operativa: i ricavi sono così cresciuti a perimetro costante a un ritmo due volte superiore a quello previsto dal Piano 'Ambition Stratégique 2020', il rapporto di cost/income è migliorato di più di due punti e il rendimento su fondi propri tangibili ha superato l’11%".