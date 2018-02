CRéDIT AGRICOLE: IN 2017 UTILE NETTO A 3,6 MLD (+3,1%) (2)

14 febbraio 2018- 11:40

(AdnKronos) - Nel 2017, l’utile netto del gruppo Crédit Agricole è pari a 6,5 mld di euro, con un incremento del +35,5% rispetto al 2016. Nel quarto trimestre 2017, l’utile netto di gruppo reported del Gruppo Crédit Agricole è pari a 922 mln di euro, contro 671 mln di euro nel quarto trimestre 2016.Il Cda di Crédit Agricole Sa ha deciso di non tenere conto del maggior carico di imposta che ha influito sull’utile del quarto trimestre e di immunizzare gli azionisti contro tale onere, proponendo all’assemblea generale un dividendo di 0,63 euro per azione, pari a un tasso di distribuzione sull’utile netto di gruppo attribuibile reported del 56%, superiore in misura eccezionale al target di distribuzione del 50% fissato nell’ambito del Piano a Medio Termine.Il gruppo Crédit Agricole in Italia a fine 2017 ha fatto registrare un risultato netto aggregato di 733 mln di euro, in crescita del 14,7% rispetto al 2016. In crescita del 3,1% i ricavi, che salgono a 3,1 mld di euro. Il totale dei depositi e fondi clienti, a valle delle operazioni straordinarie perfezionate nel corso del 2017, si attesta a 257 mld di euro, considerando anche gli asset under management e l’attività di banca depositaria. I crediti alla clientela superano i 64 mld di euro. In totale, considerando tutte le business lines presenti in Italia, si raggiungono i 4 milioni di clienti.