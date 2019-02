14 febbraio 2019- 12:46 Crédit Agricole: in 2018 utile netto a 4,4 mld (+20,6%)

Parigi, 14 feb. (AdnKronos) - Il Crédit Agricole Sa ha chiuso il 2018 con un utile netto pari a 4,4 miliardi di euro, in progressione del 20,6% rispetto ai 3,649 mld del 2017. Lo rende noto il gruppo bancario francese in un comunicato.Nel quarto trimestre 2018, l’utile netto di gruppo reported si attesta a 1.008 milioni di euro, con un considerevole incremento (x2,6) rispetto al quarto trimestre 2017 (387 mln di euro), caratterizzato in particolare dalla contabilizzazione degli effetti della Legge finanziaria francese, ossia un’imposta aggiuntiva (-256 mln di euro al netto del rimborso della tassa sul dividendo) e la rivalutazione delle imposte differite per tener conto del calo previsto dell’aliquota dell’imposta sui redditi societari in Francia e negli Stati Uniti (-128 mln di euro). Nel quarto trimestre 2018, la solvibilità di Crédit Agricole S.A è rimasta molto solida, con un ratio Common Equity Tier 1 (Cet 1) fully loaded dell’11,5% a fine dicembre 2018, stabile rispetto a fine settembre 2018 nonostante l’effetto avverso del calo dei mercati sulle riserve OCI16 (-13 punti base).Nel 2018, commenta il Direttore Generale Philippe Brassac, "le linee di business di Crédit Agricole S.A. hanno superato con un anno di anticipo i principali obiettivi del Piano a Medio Termine. Questa è la prova della robustezza del nostro modello di banca universale, base di una relazione globale e durevole. Il Gruppo dispone degli strumenti adeguati per far fronte al crescere delle incertezze, illustrato nel quarto trimestre da un contesto di mercato nettamente più sfavorevole. Tale solidità e i progressi ottenuti collettivamente con le Casse regionali nel progetto clienti del Gruppo sono punti di forza per il prossimo Piano a Medio Termine, che sarà svelato il 6 giugno presso la sede di Crédit Agricole S.A., Evergreen".