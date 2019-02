14 febbraio 2019- 12:46 Crédit Agricole: in Italia utile netto aggregato di 793 mln (+8%)

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Il gruppo Crédit Agricole in Italia a fine 2018 ha fatto registrare un risultato netto aggregato di 793 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto al 2017, di cui 573 euro mln di pertinenza del gruppo Crédit Agricole (+5,3% a/a). Il totale dei depositi e fondi clienti si attesta a 250 miliardi di euro, considerando anche gli asset under management e l’attività di banca depositaria. I crediti alla clientela superano i 67 miliardi di euro.Il Gruppo è composto, al 31 dicembre 2018, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Credito al Consumo (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi Italia, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez WM, Banca Leonardo e CA Indosuez Fiduciaria).In totale, considerando tutte le business lines presenti in Italia, si raggiungono i 4 milioni di clienti. Giampiero Maioli è Senior Country Officer di Crédit Agricole in Italia.