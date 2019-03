7 marzo 2019- 16:20 Credit Agricole: lancia prima polizza satellitare per aziende agricole

Milano, 7 mar. (AdnKronos) - Una polizza 'satellitare' per le aziende agroalimentari. La lancia sul mercato Crédit Agricole Assicurazioni, compagnia di assicurazione del ramo danni controllata direttamente da Crédit Agricole Assurances, e Crédit Agricole Italia. Il suo nome è 'Protezione Foraggio-SAT' ed è la prima polizza basata su un innovativo metodo di telerilevamento sviluppato in collaborazione con Airbus, leader mondiale delle tecnologie satellitari, che utilizza immagini dallo spazio per valutare e monitorare la produzione di foraggio sul territorio italiano. La polizza tutelerà le aziende impegnate nella coltivazione di pascoli, erbai e prati destinati alla produzione di foraggio dalla perdita di produttività determinata dai rischi climatici, quali siccità, inondazioni e tempeste, in costante crescita negli ultimi anni.A scadenza del periodo di osservazione, il sistema calcola l’eventuale perdita di produzione e attiva una modalità di indennizzo semplificata, che prevede il risarcimento automatico, senza bisogno di perizie e richieste da parte del cliente. Protezione Foraggio Sat si distingue rispetto ad altre polizze parametriche presenti sul mercato italiano delle assicurazioni agricole perché non utilizza stazioni di rilevazione meteorologiche a terra e parametri climatici (come ad esempio millimetri di pioggia) a cui collegare un valore di risarcimento ma, con il sistema satellitare, monitora l’effettiva crescita delle colture e la indicizza ad un valore standard rispetto al quale verrà calcolato l’indennizzo in caso di perdita di resa, comunicandolo in maniera trasparente e costante durante l’anno all’agricoltore assicurato. “Protezione Foraggio-Sat permette alle aziende agricole impegnate nella produzione di foraggio di concentrarsi sull’attività produttiva esternalizzando i rischi e così facendo veicolare maggiori risorse e investimenti verso un’agricoltura più sostenibile", sostiene Laura Brancaleoni, direttore commerciale e Marketing di Crédit Agricole Assicurazioni. "Con questo prodotto - aggiunge - il cliente agricoltore può beneficiare di vantaggi rilevanti quali: un prezzo competitivo per assicurare le colture foraggere, modalità di rimborso semplificate, che prevedono il risarcimento automatico, senza perizia e richiesta di indennizzo e la possibilità di beneficiare di una sovvenzione pubblica che abbatte fino al 65% il costo della polizza".