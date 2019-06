25 giugno 2019- 07:58 Credit Suisse: cede maggioranza Investlab allo spagnolo Allfunds

Zurigo, 25 giu. (AdnKronos/Ats) - Credit Suisse si è alleata con il gestore di fondi spagnolo Allfunds per creare una nuova piattaforma di fondi di investimento dotata di 570 miliardi di franchi svizzeri (circa 513 mld di euro). Tale struttura trae origine dalla fusione tra Investlab, di proprietà del numero due bancario elvetico, e il suo partner iberico.Nell'ambito di questa operazione, la grande banca svizzera trasferirà una maggioranza di azioni di Credit Suisse Investlab ad Allfunds, mantenendo comunque una partecipazione del 18%. Il gruppo svizzero utilizzerà la nuova piattaforma per distribuire fondi di investimento indicizzati quotati (Exchange Traded Funds - ETF), indica una nota odierna.I dettagli finanziari di questa alleanza non sono stati rivelati. La transazione genererà un utile limitato sulla capitalizzazione di Credit Suisse. Consentirà di aumentare dello 0,5% il rendimento sui fondi propri tangibili (RoTE), un indicatore di redditività, nel 2019. Il completamento dell'alleanza dovrebbe realizzarsi nel terzo trimestre dell'anno, previo accordo delle autorità competenti. Il trasferimento di accordi di distribuzione è atteso nel primo trimestre del 2020.