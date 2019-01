11 gennaio 2019- 12:04 Credit Suisse: da lunedì al via riacquisto azioni proprie per 1,5 mld

Roma, 11 gen. (AdnKronos/ats) - Credit Suisse ha presentato oggi i dettagli del riacquisto di azioni proprie annunciato il 12 dicembre. La grande banca prevede un'operazione di almeno un miliardo di franchi a seconda delle condizioni economiche e del mercato. Per il programma annunciato un mese fa il consiglio di amministrazione ha approvato un importo massimo di 1,5 miliardi. L'operazione inizierà il 14 gennaio e terminerà il 30 dicembre, comunica oggi la banca elvetica.Le azioni nominative di Credit Suisse Group (CSG) saranno riacquistate su una seconda linea di negoziazione alla borsa svizzera (SIX Swiss Exchange) al netto dell'imposta preventiva federale e poi annullate mediante riduzione del capitale. La proposta sarà presentata alla prossima assemblea generale ordinaria degli azionisti. Sulla base del prezzo di chiusura del titolo CSG di ieri sera, pari a 11,56 franchi, il volume massimo di riacquisto di 1,5 miliardi corrisponderebbe all'acquisizione di 129,8 milioni di azioni, pari al 5,08% del capitale azionario e dei diritti di voto del gruppo. Per il 2020 è stato annunciato un programma di riacquisto di azioni della stessa entità, vale a dire 1,5 miliardi.