30 maggio 2019- 11:12 Credito: al via 'Fiera', il 12 e 13/6 a Milano nel segno della sostenibilità

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Dall’era della condivisione al progetto della sostenibilità: con questa promessa si apre a Milano la seconda edizione di Fiera del Credito, in programma il 12 e il 13 giugno, in viale Monte Rosa 91. Il salone, dal taglio fortemente operativo, riunisce operatori e consumatori, professionisti e utenti, consulenti e fornitori, acquirenti e cedenti di tutta la filiera del credito. Quest’anno sono attesi 2.500 partecipanti con 2 congressi, 50 espositori, 80 relatori in plenaria e nei 24 focus."È un messaggio di solidarietà e un invito a fare squadra - spiegano Cosimo Cordaro e Marco Recchi, fondatori dell’evento - A maturare una consapevolezza: quella dell’impatto sociale, ambientale ed economico di ogni nostra scelta, che comporta un’assunzione di responsabilità sulle tematiche e sui settori toccati dalle diverse attività di gestione del credito".Tanto la kermesse quanto le considerazioni appena esposte cadono in un momento che, dopo alcuni anni di lievi miglioramenti, registra un peggioramento a livello nazionale nella situazione dei crediti e dei pagamenti. Nei primi cinque mesi dell’anno, infatti, dalla rilevazione di Acmi (Associazione Credit Manager Italia) solo poco più di un terzo delle aziende italiane ha pagato puntualmente alle scadenze dei propri impegni.