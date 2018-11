20 novembre 2018- 13:31 Credito: Bankitalia, aumentano prestiti in Sicilia, in calo tasso deterioramento

Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - Prosegue in Sicilia la crescita del credito al settore privato. L'espansione è sostenuta dai finanziamenti alle famiglie, mentre si attenua, fino a quasi ad annullarsi, la contrazione dei crediti alle imprese in atto da oltre un quinquennio. Migliora la qualità del credito erogato nell'Isola e il flusso di partite deteriorate, che già nel 2017 si era contratto fino a tornare a percentuali analoghe a quelle pre-crisi, si è lievemente ridotto. La fotografia del credito in Sicilia è contenuta nel tradizionale rapporto sull'economia regionale elaborato dalla sede di Palermo della Banca d'Italia e presentato stamani in via Cavour. Alla fine del primo semestre di quest'anno i prestiti alla clientela residente in Sicilia sono risultati in aumento dello 0,6 per cento su base annua. Per quanto riguarda le imprese le richieste di nuovi prestiti sono state indirizzate soprattutto alla ristrutturazione di posizioni debitorie pregresse e al sostegno del capitale circolante. Per le famiglie, la crescita ha riguardato soprattutto la domanda di credito al consumo. Nel primo semestre del 2018 sono stati erogati 1,1 miliardi di euro di mutui finalizzati all’acquisto di abitazioni, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.