CREDITO: BAROMETRO CRIF, IN VENETO RALLENTA NUMERO RICHIESTE DA IMPRESE (2)

23 luglio 2017- 16:49

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per quanto riguarda nello specifico il Veneto, nel I semestre dell’anno il numero di richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti da parte delle imprese ha fatto segnare una flessione pari a -1,1% rispetto allo stesso periodo del 2016.Scendendo al livello provinciale, si riscontrano performance disomogenee, con contrazioni più marcate nelle province che solitamente registrano un numero di richieste in valore assoluto più contenuto (Belluno e Rovigo, rispettivamente con variazioni del -10,6% e del -3,8%). Sulla stessa linea si colloca anche Treviso con un calo delle richieste del -4,2%.Le restanti province hanno invece manifestato un andamento sostanzialmente in linea con il primo semestre 2016.Per quanto riguarda l’importo medio richiesto, il Veneto si posiziona in linea con la media nazionale (76.750 Euro) seppur in contrazione rispetto al I semestre 2016 (-2,9%).