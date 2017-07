CREDITO: BAROMETRO CRIF, IN VENETO RALLENTA NUMERO RICHIESTE DA IMPRESE (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La graduatoria regionale è capeggiata dalle province di Verona e Vicenza con importi mediamente richiesti rispettivamente di 89.183 Euro e di 87.397 Euro, ma le variazioni positive più significative si riscontrano nelle province di Venezia e Padova, con valori in crescita del +7,4% e +5,0%.Sul versante opposto, invece, Belluno e Rovigo registrano un importo medio decisamente al di sotto della media nazionale, con valori rispettivamente pari a 49.082 Euro e 44.349 Euro.“A livello nazionale il dato relativo ai primi sei mesi del 2017 mostra il sostanziale stabilizzarsi del numero di richieste di finanziamento da parte delle imprese italiane dopo una crescita continua degli ultimi anni. Nel complesso le società di capitali sono quelle che hanno rallentato maggiormente, anche per quanto riguarda gli importi medi richiesti. In linea con questo scenario risulta anche la performance complessiva del Veneto - spiega Simone Capecchi, Executive Director di CRIF –. L’auspicio è che gli incentivi del Governo riassunti nel programma Industria 4.0 unitamente alla diffusione delle tecnologie digitali possano creare le basi per rendere più forte e coeso il tessuto territoriale. Al contempo, la promozione di offerte commerciali espressamente costruite per soddisfare le esigenze delle singole filiere potrà favorire il supporto alla domanda di credito per attività puramente imprenditoriali”.