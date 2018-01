CREDITO: CNA, CROWFUNDING STRUMENTO UTILE E INNOVATIVO

24 gennaio 2018- 17:02

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "L’accesso al credito è uno dei problemi maggiori delle nostre imprese. Approfittando dei timidi segnali di ripresa che si percepiscono in diversi settori, molte imprese stanno pensando a nuovi investimenti, ma sono scoraggiate dalla permanente carenza di sostegno finanziario. Servono strumenti innovativi e aggiuntivi rispetto ai percorsi tradizionali di accesso al credito". Ad affermarlo è il presidente nazionale della Cna, Daniele Vaccarino, intervenendo al convegno 'il crowdfunding. Operatività e prospettive di sviluppo', organizzato dalla Cna in collaborazione con Disec (Centro di ricerca della Link Camp University) e Cotec (Fondazione per l’innovazione tecnologica'. Aprendo il convegno, il responsabile del dipartimento Industria di Cna, Mario Pagani, ha sottolineato "l’enorme diminuzione del credito alle imprese, e in particolare alle piccole imprese, durante la crisi. In sei anni dal novembre 2011 al novembre 2017, lo stock di prestiti alla società non finanziarie e alle famiglie produttrici è calato di quasi 190 miliardi di euro. E non c’è speranza che la situazione possa tornare a quella di prima". Per Pagani, "il problema del credito è soprattutto un problema delle piccole imprese. Nel tempo il meccanismo di selezione si è irrigidito al punto da rendere indispensabile la possibilità di riuscire a reperire risorse fuori dal sistema bancario. Da qui l’impegno della Cna ad avviare approfondimento e riflessione su possibili altre strade, a cominciare dal crowdfunding. Uno strumento che non può risolvere da solo il problema del credito alle piccole imprese, ne siamo consapevoli, ma può sicuramente dare una mano. Nel contempo vigilando su come verrà declinato, perché in Italia spesso quando si adottano provvedimenti per le Pmi riguardano di solito solo le medie imprese".