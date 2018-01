CREDITO: CNA, CROWFUNDING STRUMENTO UTILE E INNOVATIVO (2)

24 gennaio 2018- 17:02

(AdnKronos) - La necessità di trovare, irrobustire e rendere concretamente operativi strumenti che si sviluppano a margine del sistema bancario tradizionale è stata affrontata dal professor Raffaele Galano, direttore del Disec. "Il crowdfunding si sta dimostrando un’autentica alternativa alla ricerca di canali creditizi per le imprese". Una delle conseguenze più visibili della crisi, rileva, "è stata proprio la drastica riduzione del credito erogato alle imprese in generale ma soprattutto alle piccole imprese". Tornando al crowdfunding, Galano ha spiegato che "dal 2015 ha subito una forte accelerazione che lascia ben sperare. Certo, sopravvivono rischi di frode e di illiquidità ma il crowdfunding si sta irrobustendo e le previsioni per il futuro sono molto importanti". Nei prossimi anni è destinato a crescere nel mondo tra il 17 e il 21 per cento ogni dodici mesi. Le ricerche degli analisti sull’entità dell’aumento concordano. Ma qualche osservatore ipotizza addirittura un incremento esponenziale che, una volta diventato di uso comune lo strumento, potrebbe vedere la torta del crowdfunding raddoppiarsi e triplicarsi in breve tempo. Come, sia pure con piccoli numeri, è già capitato in Italia.Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano, attraverso le piattaforme crowdfunding in Italia tra il primo luglio 2016 e il 30 giugno 2017 sono stati raccolti complessivamente 189,2 milioni. Nel 2012 questo importo era prossimo allo zero.