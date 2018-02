CREDITO: CRIF, A GENNAIO RICHIESTE PRESTITI FAMIGLIE (+3,3%) (2)

13 febbraio 2018- 12:16

(AdnKronos) - Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda i prestiti finalizzati, a gennaio l’importo medio richiesto è stato pari a 6.321 Euro (+9,1% rispetto a gennaio 2017). Anche i prestiti personali registrano un incremento dell’importo medio richiesto, seppur molto più contenuto (+1,3%), che si attesta a 13.130 euro. Relativamente alla distribuzione delle richieste per fascia di importo, il dato rilevato a gennaio vede uno spostamento verso i valori più alti (+1,5 punti percentuali) a discapito delle richieste per importi inferiori ai 5.000 Euro, in calo di ben -3,2 punti percentuali, benché questa rimanga la classe maggiormente richiesta (44,1% del totale).Approfondendo l’analisi per tipologia di finanziamento, per quanto riguarda i prestiti finalizzati addirittura il 60,3% delle richieste riguarda importi al di sotto dei 5.000 Euro, anche se si registra un aumento di 1,9 punti percentuali per i finanziamenti superiori ai 10.000 Euro. Per i prestiti personali, invece, è la classe compresa tra 10.001 e 20.000 Euro ad essere la più richiesta (30,6% del totale; +1,3 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo 2017).