CREDITO: CRIF, AD APRILE RICHIESTE PRESTITI DA FAMIGLIE -3,3% (2)

22 maggio 2017- 15:40

(AdnKronos) - Ad prosegue la crescita dell’importo medio dei prestiti richiesti che, nell’aggregato di prestiti personali più finalizzati, si è portato a 9.071 Euro (+4,7% rispetto allo stesso mese del 2016), rimanendo costantemente sopra i 9.000 Euro da inizio anno. Sebbene il valore medio risulti inferiore al mese precedente, registriamo il miglior dato riferito al singolo mese aprile dal 2010 ad oggi. Nel dettaglio relativo ai prestiti finalizzati l’importo medio richiesto è stato pari a 5.851 euro, segnando una crescita del +5,9% rispetto ad aprile 2016. Anche i prestiti personali registrano un incremento dell’importo medio richiesto (+3%), con un valore pari a 12.651 Euro. Entrambi i valori risultano in leggera flessione rispetto al mese precedente, ma segnano la migliore performance del mese degli ultimi 7 anni.Ad aprile, rileva Simone Capecchi, Executive Director di Crif, "sono calate le interrogazioni relative alla richiesta di nuovi prestiti, plausibilmente anche a causa di un calendario caratterizzato dalla presenza di festività e ponti, ma rimane alto l'importo medio erogato, in linea con le tendenze che registriamo da inizio anno e speculari con la progressiva ripresa in atto nel nostro Paese".