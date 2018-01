CREDITO: CRIF, IN 2017 RICHIESTE PRESTITI FAMIGLIE +1,9% (2)

15 gennaio 2018- 11:14

(AdnKronos) - A dicembre 2017 è proseguita anche la crescita dell’importo medio dei prestiti richiesti che, nell’aggregato di prestiti personali più finalizzati, si è portato a 8.100 euro (+5,8% rispetto allo stesso mese del 2016). Complessivamente il 2017 ha fatto registrare il valore medio più alto da quando Crif ha iniziato a monitorare il comparto, pari a 9.050 euro. Relativamente ai prestiti finalizzati nel 2017 l’importo medio richiesto è stato pari a 5.954 euro, in crescita dell'11,1% rispetto al 2016. Anche i prestiti personali registrano un incremento dell’importo medio richiesto, seppur più contenuto (+3,6%), che si attesta a 12.961 euro.Relativamente alla distribuzione delle richieste per fascia di importo, il dato cumulato per il 2017 conferma la preferenza degli italiani per la classe inferiore ai 5.000 euro, con una quota del 45,9% del totale, in virtù del peso dei finanziamenti a supporto dell’acquisto di beni e servizi di importo più contenuto. Si registra però, un calo di 2,9 punti percentuali per questa fascia di importo rispetto al 2016, a favore delle classi comprese tra 10.000 e 35.000 euro.Nel 2017, commenta Simone Capecchi, Executive Director di Crif, "le richieste di prestiti da parte delle famiglie italiane hanno registrato un ulteriore significativo balzo in avanti. Questo conferma la vitalità del mercato del credito che, fra l’altro, sta velocemente cambiando pelle, con le nuove tecnologie che favoriscono lo sviluppo di nuovi canali distributivi e l’ingresso di nuovi player". Per il 2018, aggiunge, si prevede che il mercato "possa confermare ritmi di crescita positivi, seppure in lieve rallentamento rispetto ai quelli attuali".