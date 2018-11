19 novembre 2018- 16:33 Credito: Intesa Spaolo e Assindustria Venetocentro insieme per filiere (4)

(AdnKronos) - "Dietro alle migliori performance del nostro territorio, rispetto alla media del Paese, c’è la logica di filiera che caratterizza il tessuto produttivo locale, ossia la condivisione di strategie, obiettivi, know-how e best practice tra piccole, medie e grandi imprese, lungo le catene del valore. Da qui la forte convinzione di Assindustria Venetocentro e lo sforzo che stiamo condividendo da oltre un anno e mezzo con Intesa di sostenere il Programma Filiere. Il progetto consente, ad imprese leader e con più elevato standing creditizio, di dare l’opportunità ai fornitori strategici di accedere a finanziamenti a condizioni più favorevoli. Un meccanismo tanto semplice quanto virtuoso che invito le imprese leader di filiera a valutare e che potrà garantire, specie in una fase di incertezza, un vantaggio tangibile per tutti", ha spiegato. "Con il nuovo modello di rating, nato dalla collaborazione con Confindustria Piccola Industria, Intesa Sanpaolo valorizza le potenzialità e gli aspetti qualitativi intangibili delle imprese che fanno parte delle filiere produttive, eccellenza dei nostri territori - ha affermato Carlo Moretti, Direzione regionale Nordest Intesa Sanpaolo -. Vogliamo rafforzare il legame tra le aziende e i loro fornitori, dando loro strumenti innovativi e soluzioni dedicate, per essere sempre più banca di riferimento nel rilancio di realtà industriali importanti come quelle delle province di Padova e Treviso".