CREDITO: SINDACATI, CHE BANCA PRONTA A LICENZIARE, A RISCHIO 111 LAVORATORI

7 giugno 2017- 13:17

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Sembrerebbe una falsa notizia ma purtroppo è vera. La grande Mediobanca, che ci fa ricordare il siciliano Enrico Cuccia che l’ha guidata per tantissimi anni, licenzia i giovani e lo fa attraverso la sua creatura nata appena 9 anni fa che porta il nome di Che Banca". E’ la denuncia del dirigente nazionale storico della Fabi, Carmelo Raffa. La vertenza interesserebbe 111 lavoratori tra i quali parecchi giovanissimi. "Rischiano di ritrovarsi in mezzo alla strada - aggiunge - nonostante la banca di Mediobanca non solo dichiara utili su utili ma aspira a rilanciarsi ulteriormente sul mercato".Un comportamento che, secondo il sindacalista della Fabi, rappresenta "un serio pericolo nel sistema perché il metodo Che Banca potrebbe essere emulato da altre aziende di credito provocando uno sconquasso occupazionale. Occorre una forte reazione a livello nazionale e che fenomeni del genere vengano monitorati attraverso confronti tra sindacati e Abi". Sulla vicenda è intervenuta anche l’Ugl Sicilia attraverso il suo portavoce regionale, Filippo Virzì. "Abbiamo appreso delle intenzioni di Che Banca - dice - e siamo molto preoccupati anche per le eventuali ricadute sul territorio siciliano. E' importante che non si crei un precedente gravissimo,va bloccato prontamente, onde evitare emulazioni nel settore bancario".