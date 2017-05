CREMONA: ACQUISTA UN CAMPER E TROVA UNA PISTOLA NASCOSTA, INDAGINI IN CORSO

9 maggio 2017- 14:10

Milano, 9 mag. (AdnKronos) - Ha acquistato un camper in fiera senza sapere che di lì a poco avrebbe fatto una scoperta del tutto inaspettata. E' accaduto ieri nel cremonese a un 50enne che all’interno del veicolo ha trovato una pistola. L'uomo è corso immediatamente alla stazione dei carabinieri di Crema spiegando l'accaduto ai militari. Il camper era un mezzo di seconda mano che aveva acquistato alcuni giorni prima a una fiera di Parma. Una volta a casa, aveva deciso di lavarlo, ma mentre provvedeva con le pulizie, in un vano posto tra il serbatoio ed un parafango, ha trovato un involucro di cellophane contenente la pistola e alcuni proiettili. A quel punto i carabinieri si sono recati sul posto insieme a personale del nucleo operativo e hanno accertato che si trattava di una Walther Ppk calibro 22 semiautomatica, completa di caricatore e diverso munizionamento. Il tutto è stato posto sotto sequestro e l’arma è stata inviata al Racis di Parma per individuarne la provenienza, oltre che verificare se sia mai stata utilizzata per commettere dei delitti.