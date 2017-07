CREMONA: ARRESTATO PER SPACCIO, ERA OSPITE CASA D'ACCOGLIENZA

29 luglio 2017- 12:13

Milano, 29 lug. (AdnKronos) - I carabinieri di Cremona hanno arrestato ieri un uomo proveniente dal Gambia, 26 anni, trovato con mezzo etto di hashish addosso destinato allo spaccio. Il giovane era ospite della casa d’accoglienza Caritas di via Sant'Antonio del Fuoco: è stato notato dai militari mentre veniva avvicinato da giovani del luogo noti per essere consumatori di droga e, fuggito in bici, ha destato ancora più sospetto. Trovato in possesso di mezzo etto di droga, è stato portato in carcere a Cremona. Dall’inizio dell’anno si tratta del tredicesimo arresto da parte della compagnia di un extracomunitario per violazione delle norme sugli stupefacenti.