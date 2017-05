CREMONA: FAVORIVA INGRESSO ILLEGALE MIGRANTI, ARRESTATO A PAVIA

4 maggio 2017- 13:17

Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Doveva scontare un ordine di arresto per aver favorito l'ingresso illegale di stranieri sul territorio italiano. Ieri è stato rintracciato ed arrestato a Pavia. Si tratta di un 67enne, denunciato nel 2011 per aver costituito, assieme ad alcuni soggetti di origine nordafricana, un sodalizio che in più circostanze aveva favorito l’immigrazione clandestina di lavoratori stagionali. La banda otteneva visti di ingresso simulando l’assunzione dei lavoratori, attraverso la presentazione di contratti di lavoro e di affitto. L’attività criminosa si era estesa a diverse province ed era durata per oltre un anno. L'uomo era stato condannato nel 2014 dal tribunale di Mantova; successivamente, nel 2015, la corte di appello di Brescia ha ridefinito la sentenza, diventata definitiva nel mese di marzo 2017. Nel frattempo, però, dopo aver trascorso un periodo agli arresti domiciliari in un’abitazione di Milano, è tornato libero e ha fatto perdere le sue tracce. L'arresto è avvenuto al termine di una indagine condotta dai carabinieri di Bagnolo Cremasco che hanno scoperto che l'uomo, con tutta probabilità, dimorava in un’abitazione di una sua conoscente in provincia di Pavia. Nella mattinata di ieri è scattato il blitz condotto insieme al personale del nucleo operativo di Crema e con la collaborazione dei carabinieri di Pavia. Il 67enne è stato arrestato e trasferito in carcere, dove dovrà scontare una pena di 3 anni e due mesi, oltre al pagamento di una pena pecuniaria di 540mila euro.