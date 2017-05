CREMONA: FERMATO IN AUTO SENZA PATENTE AGGREDISCE CARABINIERE, ARRESTATO

12 maggio 2017- 14:14

Milano, 12 mag. (AdnKronos) - Fermato dai carabinieri durante un controllo stradale, è stato trovato senza patente di guida, ma una volta accompagnato in caserma, ha aggredito il comandante della stazione. E' accaduto ieri nel cremonese a un 23enne che è stato arrestato. Tutto ha avuto inizio quando il giovane, fermato durante un controllo stradale, è stato trovato dai carabinieri alla guida della sua auto senza patente. La sua agitazione ha insospettito i militari che hanno pensato potesse essere determinata dal consumo di stupefacenti. Così hanno deciso di sottoporlo ad accertamenti sanitari e lo hanno accompagnato in caserma.Una volta arrivato, però, il 23enne ha cominciato a dare in escandescenza, danneggiando arredi e suppellettili. Poi si è scagliato anche contro il comandante della stazione, procurandogli una ferita alla fronte. A quel punto i carabinieri sono intervenuti, non senza fatica, riuscendo a immobilizzarlo. Per lui sono scattate le manette.