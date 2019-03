13 marzo 2019- 21:18 Cremona: fermato in bici gli trovano 2,5 etti cocaina in tasca, arrestato

Milano, 13 mar. (AdnKronos) - E' stato fermato dai carabinieri mentre era in sella alla sua bicicletta ed è stato sorpreso con due etti e mezzo di cocaina nelle tasche. per questo un 50enne della provincia di Cremona è stato arrestato. E' accaduto lo scorso martedì.A tradire il ciclista, il suo atteggiamento sospetto: invece di prestare attenzione alla strada, fissava con insistenza i militari che, poco lontano, stavano concludendo un controllo alla circolazione stradale. I carabinieri hanno quindi deciso di sottoporlo a un controllo, trovando all’interno delle tasche della sua giacca varie dosi di cocaina. Dalla perquisizione domiciliare, inoltre, i militari hanno trovato e sequestrato un’ulteriore modica quantità della medesima droga. Per il 50enne si sono aperte le porte del carcere di Ca’ del Ferro.