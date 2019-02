9 febbraio 2019- 13:24 Cremona: in scooter con il taser, denunciato

Milano, 9 feb. (AdnKronos) - E' stato fermato per un normale controllo stradale, ma addosso gli è stato trovato un taser. Per questo un 20enne è stato denunciato dai carabinieri. E' accaduto la scorsa notte nel cremonese.Intorno alle 2, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Vailate ha fermato il ragazzo che, in sella a uno scooter, stava percorrendo la Sp491. Durante il controllo, i militari hanno scoperto che addosso aveva un taser; così gli hanno chiesto spiegazioni, ma lui non è stato in grado di giustificarne il possesso. Il taser è stato sequestrato, mentre per il giovane è scattata una denuncia per porto abusivo di armi.