CREMONA: RAID PUNITIVO PER VENDICARE AMICO TRADITO, 5 DENUNCE

6 maggio 2017- 16:33

Milano, 6 mag. (AdnKronos) - Hanno organizzato una spedizione punitiva ai danni di un giovane 'colpevole' di aver avviato una relazione sentimentale con la ex di un loro amico e nel raid hanno ferito a bastonate un 26enne. Per questo cinque giovani sono stati denunciati a piede libero. E' accaduto nel cremonese.I fatti risalgono alla sera tra il 30 aprile e il primo maggio scorsi, quando il gruppo, composto da tre diciottenni e due minori, hanno organizzato un raid per punire un giovane che aveva cominciato a frequentare una ragazza in passato legata a un loro amico. Armati di bastoni e, fanno sapere gli investigatori, "pare anche di una di una pistola similvera", i ragazzi hanno raggiunto il loro 'obiettivo' mentre era in compagnia di altri cinque amici e subito ne è nata un’accesa discussione. Alla vista dei bastoni, questi ultimi hanno tentato di darsi alla fuga, ma uno di essi, un 26enne di origine indiana, è stato bloccato e colpito più volte alla testa a bastonate. Fino a quando, all’arrivo di alcuni passanti, gli aggressori si sono dato alla fuga a bordo di un'auto.Le indagini avviate dai carabinieri di Ostiano e dal nucleo radiomobile hanno permesso di individuare subito un ragazzo di origine senegalese, già noto alle forze dell’ordine, riconosciuto tra quelli presenti durante il raid. E nei giorni successivi sono stati individuati anche gli altri componenti del gruppo, oltre ai bastoni usati per l'aggressione. Tutti e cinque, già con precedenti di polizia alle spalle, sono stati denunciati in stato di libertà. Dovranno rispondere di lesioni personali gravi, minacce e porto di oggetti atti ad offendere in concorso. La vittima, che ha riportato lesioni al capo, è stata medicata in ospedale.