CREMONA: RUBANO FERRO ED ELETTRODOMESTICI DA ISOLE ECOLOGICHE, 3 ARRESTI

10 giugno 2017- 17:11

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - Tre persone sono state arrestate dai carabinieri per aver rubato materiale ferroso ed elettrodomestici in due isole ecologiche. E' accaduto nel cremonese.L'operazione è scattata intorno alle 22.30 di ieri, quando una pattuglia della stazione carabinieri di Bagnolo Cremasco ha notato la presenza di un furgone con i fari accesi nei pressi dell’isola ecologica di Vaiano Cremasco. Individuate tre persone che stavano caricando dei materiali ferrosi, hanno proceduto alla loro identificazione, constatando che si trattava di due donne e un uomo di origine romena, con diversi pregiudizi per reati dello stesso genere. Accompagnati in caserma, i militari hanno accertato che i tre avevano asportato materiale ferroso ed alcuni elettrodomestici sia da quell’isola ecologica che da quella di Bagnolo Cremasco. Per i tre sono scattate le manette, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.