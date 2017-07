CREMONA: SORPRESI MENTRE SI SCAMBIANO LA DROGA, DUE ARRESTI

8 luglio 2017- 16:46

Milano, 8 lug. (AdnKronos) - Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre si scambiavano droga e soldi e per questo sono stati arrestati. E' accaduto ieri a Cremona a due giovani di 21 e 26 anni.L'operazione, condotta dagli uomini del nucleo operativo e radiomobile, è scattata durante un servizio di controllo del territorio. Transitando nei pressi della Caritas di via Sant’Antonio del Fuoco, i militari hanno notato il 21enne, di origine gambiana, salire su un'auto portando con sé un involucro. Ad attenderlo a bordo c'era il 26enne, di origine pakistana, che ha ingranato la marcia ed è partito. A quel punto hanno deciso di seguire l’auto e una volta giunti in via degli Orti Romani, i due si sono fermati e hanno compiuto lo scambio; poi il 21enne è sceso, per tornare al luogo di partenza.