CREMONA: SORPRESI MENTRE SI SCAMBIANO LA DROGA, DUE ARRESTI (2)

8 luglio 2017- 16:46

(AdnKronos) - I carabinieri sono quindi intervenuti bloccando i due. All'interno dell'auto, nascosto sotto un tappetino, è stato trovato un involucro in cellophane contenente mezzo etto di hashish; addosso al 21enne, invece, sono stati trovati 150 euro in contanti, frutto della vendita dello stupefacente. Per i due sono scattate le manette. Dalle indagini è emerso che il 21enne era stato ospite della struttura di via Sant’Antonio del Fuoco, ma a causa del suo comportamento era stato allontanato. Malgrado questo, aveva continuato a frequentare la struttura, dove dimorano numerosi connazionali.