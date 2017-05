CREMONA: SPACCIA DROGA DAVANTI SCUOLA, ARRESTATO

10 maggio 2017- 13:02

Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Spacciava droga nei pressi di un istituto scolastico. Per questo un 27enne, originario del Gambia, è stato arrestato ieri a Cremona.Il giovane, in Italia dal 2015 con permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Potenza, è stato sorpreso dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile mentre vendeva hashish a un ventenne, nei pressi di una scuola media. I militari sono intervenuti bloccando i due e sottoponendoli a perquisizione. All’acquirente sono stati trovati addosso circa 6 grammi di hashish, mentre il 27enne aveva con sé la banconota da 20 euro appena ricevuta per l'acquisto della droga. Lo spacciatore è stato arrestato e trasferito al carcere di Cremona.