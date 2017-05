CREMONA: SPACCIAVA DROGA DA CASA A STUDENTI, ARRESTATO

6 maggio 2017- 16:06

Milano, 6 mag. (AdnKronos) - Vendeva droga a studenti che riceveva direttamente a casa sua. Per questo un 54 enne è stato arrestato ieri nel cremonese. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per reati concernenti il traffico di stupefacenti, tanto che nell’autunno del 2015, nel giro di poche settimane, era stato arrestato due volte durante un periodo di detenzione domiciliare. Alcuni giorni fa, i carabinieri del nucleo operativo di Crema hanno ricevuto alcune segnalazioni, così hanno cominciato a seguirlo. Nel pomeriggio di ieri i militari hanno notato che dalla sua abitazione c'era un via vai di giovani studenti. Hanno atteso alcuni giovani che, dopo aver suonato il campanello, sono stati ricevuti sull’uscio dal 54enne che ha consegnato loro due involucri di cellophane ricevendo in cambio alcune banconote e a quel punto sono intervenuti. I ragazzi sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish; nell’appartamento, invece, sono stati trovati oltre 15 grammi della stessa sostanza stupefacente suddivisa in dosi, oltre al denaro appena ricevuto dalla cessione della droga. L'uomo è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli studenti sono stati accompagnati in caserma e segnalati alla prefettura quali assuntori di droga a scopo non terapeutico, quindi sono stati riaffidati ai genitori.