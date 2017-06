CREMONA: TENTANO FURTO A STAND MERCATINO INSULA MEDIOEVALE, DUE ARRESTI

10 giugno 2017- 16:18

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri per aver rubato alcoolici e alimenti da uno degli stand della festa Insula Medioevale, nel cremonese. E' accaduto intorno alle 3 della scorsa notte.I due, insieme a un complice, sono stati sorpresi da un addetto alla vigilanza notturna che presidiava gli stand allestiti nei giardini di Porta Serio. L'uomo ha visto i tre mentre caricavano un borsone con alcoolici e alimenti e ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Accortisi del loro arrivo, i tre hanno tentato di darsi alla fuga; uno dei tre ha puntato un coltello contro il vigilante riuscendo a scappare. Gli altri due, invece, hanno aggredito con violenza i militari, tanto da costringerli a ricorrere alle cure mediche per contusioni multiple, ma sono stati comunque bloccati e arrestati. I due, poco più che ventenni, sono stati trasferiti in carcere. Dovranno rispondere di rapina impropria in concorso resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.