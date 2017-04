CREMONA: VIOLA SORVEGLIANZA SPECIALE E FORNISCE FALSE GENERALITà, DENUNCIATO

24 aprile 2017- 21:11

Milano, 24 apr. (AdnKronos) - Ha violato il regime di sorveglianza speciale al quale era stato sottoposto in seguito a una rapina e, ai carabinieri che lo hanno fermato, ha fornito false generalità. Per questo un 27enne, domiciliato in un campo nomadi di Brescia, è stato denunciato. E accaduto ieri nel cremonese.Il giovane era stato arrestato per rapina impropria ai danni di una donna che aveva lasciato la borsa all'interno della sua auto mentre portava il figlioletto a scuola. Le indagini dei carabinieri avevano permesso di identificare la sua identità, arrestandolo poche settimane dopo. Per lui, nel 2016, il tribunale di Cremona aveva disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Ieri pomeriggio, però, lungo la strada 'melotta', una pattuglia della radiomobile di Crema lo ha fermato per un controllo. L'uomo è risultato in possesso di due dosi di cocaina ed è stato segnalato alla prefettura di Brescia. Essendo privo di documenti di identificazione e circolazione, ha anche tentato di nascondere la propria identità asserendo di essere il fratello, ma i militari lo hanno scoperto e deferito alla procura di Cremona.