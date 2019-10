17 ottobre 2019- 18:47 Criminalità: il super poliziotto Cambria, 'così si risolvono i casi complessi'/Adnkronos

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Dal caso di Trieste a Silvia Romano fino ad analizzare l'attività di negoziazione ostaggi. Jack Cambria, in visita alla sede milanese dell'Adnkronos ne approfitta per parlare dei casi più scottanti e della sua attività di comandante dell'Elite Hostage Negotiation Team. E nel suo libro 'Parliamone' raccoglie suggerimenti e aneddoti su come affrontare le situazioni più difficili anche nella vita quotidiana. Cambria è stato per 33 anni in servizio nella polizia di New York e per 14 comandante dell'unità dedicata a operazioni Swat, recupero ostaggi, azioni anti-terrorismo conseguendo numerosi premi per il coraggio e i risultati raggiunti. Difficile trovare un colpevole per i fatti di Trieste dove hanno perso la vita due poliziotti uccisi da un uomo sottoposto a fermo e portato in Questura. In Italia la legge stabilisce che le manette vadano messe solo se strettamente necessario, norma che in America non esiste. "Le regole americane sono diverse da quelle italiane. In America quando un sospetto è tratto in custodia è sempre ammanettato. Non conosco bene il caso, ma probabilmente i due poliziotti avranno pensato che non ci fosse la necessità di farlo. Bisogna stare attenti quando si lavora con i criminali". Anche quando ci si trova davanti a una situazione di disagio mentale, di un arresto o di ostaggi, secondo Cambria, è necessario "l'intervento di un negoziatore, che sappia ascoltare e gestire le emozioni". Un caso simile a quello di Trieste, ma con un esisto diverso è quello che ha coinvolto un collega del super poliziotto preso in ostaggio da un criminale nella centrale di polizia di New York. ''Io non conoscevo quel collega ancora, ma la sfida più importante era non solo che entrambi uscissero vivi dall'ufficio dove si era barricato il criminale, ma che il mio collega non fosse ammazzato perché se lui fosse stato vittima poi gli altri mi avrebbero additato come 'il negoziatore che ha fatto uccidere il collega'. Dopo sei ore siamo riusciti a far mettere giù la pistola al criminale, ad arrestarlo e a salvare il mio collega".