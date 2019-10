17 ottobre 2019- 18:47 Criminalità: il super poliziotto Cambria, 'così si risolvono i casi complessi'/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Per il super poliziotto "se fosse il contrario, non ci sarebbe la capacità di poter comprendere chi è il nostro interlocutore e non riusciremmo a trovare una strategia per risolvere il problema". Il libro 'Parliamone' pubblicato da Roi Edizioni "è un manuale per cercare di trascorrere bene la propria vita, superare gli ostacoli e affrontare nel modo migliore tutte le curve e i rettilinei che ci troviamo a superare nel corso della nostra esistenza". In qualsiasi tipo di negoziato sia in una centrale di polizia o con i terroristi ''c'è sempre una regola base che è quella di instaurare un rapporto di fiducia. Nel momento in cui si riesce a stabilire un rapporto di rispetto e una relazione con l'altra persona a quel punto si riesce a ottenere un risultato".Per Cambria, in fondo, tutti noi siamo dei piccoli negoziatori. "I negoziati sono alla base della nostra vita quotidiana. Si negozia il prezzo di una macchina, lo si fa negli affari e anche in famiglia. C'è bisogno di negoziare per strada quando si litiga per un parcheggio. Nel libro spiego che la negoziazione ci aiuta a tenere sotto controllo e gestire le emozioni. Più è elevato il livello delle nostre emozioni, più è bassa la razionalità con cui prendiamo le decisioni. Quando impariamo a contenere le prime e a far aumentare la seconda, abbiamo raggiunto un livello di maturità tale che possiamo scambiare le nostre opinioni in maniera normale. Il punto di contatto è in ogni parte della nostra esistenza. E' importante sapere negoziare".