17 ottobre 2019- 12:22 Criminalità: Pellicani (Pd), 'allarme omertà in Veneto' (2)

(Adnkronos) - "L'omertà è l'elemento più preoccupante anche di quest'ultima inchiesta. Gli inquirenti non hanno potuto contare sulla collaborazione delle vittime della 'ndrangheta. Tanto che per arrivare all'arresto è stato necessario compiere decine di perquisizioni a quegli stessi imprenditori minacciati dai mafiosi, per riuscire ad acquisire le prove necessarie - avverte - Ringrazio la Dda di Venezia, i Carabinieri di Padova e la Guardia di Finanza di Mirano per il lavoro che stanno svolgendo nel segno della legalità. La repressione dei reati rappresenta però solo un aspetto della lotta alle mafie, è necessario intensificare l'attività di informazione e di sensibilizzazione della società. Questo è il compito che abbiamo di fronte."Già le inchieste dei mesi scorsi avevano dimostrato che la mafia in Veneto rappresenta un fenomeno soprattutto economico, spesso invisibile, che infetta in particolare il mondo delle imprese. Spesso l'anello di congiunzione tra criminalità organizzata e attività economiche è proprio costituito da quell'area grigia di cui fanno parte in particolare il mondo dei professionisti e dei consulenti, che agiscono in modo illecito ma con grande abilità nelle attività di riciclaggio, frode fiscale, false fatturazioni", conclude.